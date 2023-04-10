У кировчанина забрали водительское удостоверение из-за любви к алкоголю

Прокуратура напоминает, о запрете управления автомобилем, состоящим на учете у врача. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Кировчанина лишили водительских прав из-за алкоголизма. Подробностями дела поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства провели проверку, в ходе которой выяснилось, что 44-летний кировчанин имеет водительские права, находясь на учете у врача-психиатра. У мужчины диагностирован алкоголизм. Прокурор направил в суд требование лишить кировчанина удостоверения. Иск надзорного органа признали законными и обоснованными.

Прокуратура напоминает, людям, состоящим на учете у нарколога или психиатра, запрещается управлять автомобилем. Такие инциденты могут привести к ДТП, причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести имущественный ущерб.

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