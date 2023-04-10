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НовостиОбщество10 апреля 2023 16:00

У кировчанина забрали водительское удостоверение из-за любви к алкоголю

Во время проверки оказалось, что 44-летний мужчина находится на учете у нарколога
Артем ЗАМЯТИН
Прокуратура напоминает, о запрете управления автомобилем, состоящим на учете у врача.

Прокуратура напоминает, о запрете управления автомобилем, состоящим на учете у врача.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Кировчанина лишили водительских прав из-за алкоголизма. Подробностями дела поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства провели проверку, в ходе которой выяснилось, что 44-летний кировчанин имеет водительские права, находясь на учете у врача-психиатра. У мужчины диагностирован алкоголизм. Прокурор направил в суд требование лишить кировчанина удостоверения. Иск надзорного органа признали законными и обоснованными.

Прокуратура напоминает, людям, состоящим на учете у нарколога или психиатра, запрещается управлять автомобилем. Такие инциденты могут привести к ДТП, причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести имущественный ущерб.

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