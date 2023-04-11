Кировчанин выиграл Кубок России на соревнованиях по скалолазанию

Вадим Мальщуков оказался лучшим среди восьми спортсменов из разных городов. ФОТО: Правительство Кировской области

Кировчанин Вадим Мальщуков занял первое место на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Всего за кубок боролись восемь сильнейших представителей из разных регионов. Участников отбирали по итогам предыдущих раундов. Наш спортсмен сделал 43 верных перехвата и обошел своих конкурентов.

Также в соревнованиях второе место занял Дмитрий Факирьянов из Санкт-Петербурга, бронзу – Владислав Шевченко из Москвы.

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