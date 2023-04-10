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НовостиОбщество10 апреля 2023 13:24

В Кировской области жителям Лузы ограничили вход на территорию опасного недостроя

После вмешательства прокуратуры подрядчик поставил у объекта забор
Артем ЗАМЯТИН
Не огражденная территория создавала опасность для жизни и здоровья людей. ФОТО: Прокуратура Кировской области

Не огражденная территория создавала опасность для жизни и здоровья людей. ФОТО: Прокуратура Кировской области

Жителям Лузы запретили заходить на территорию недостроенного дома. Подробностями поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что в городе имеется недостроенный объект. Собственник здание не огородил территорию, поэтому туда часто заходят посторонние. Такие условия создают опасность для здоровья и жизни, в частности для несовершеннолетних. Из-за бездействия собственника, прокурор Лузского района направил в суд иск, с требованием установить ограждения.

После вмешательства надзорного органа подрядчик установил конструкцию, которая не позволяет проникнуть на территорию стройки.

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