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НовостиОбщество10 апреля 2023 13:51

В Кирово-Чепецком районе в ночь на 10 апреля ограничат движение через переезд

На участке пройдут плановые работы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Движение ограничат на несколько часов. Фото: пресс-служба ГЖД

Движение ограничат на несколько часов. Фото: пресс-служба ГЖД

В Кирово-Чепецком районе временно ограничат движение через ж/д переезд. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Движение ограничат по переезду в деревне Конып. Участок будет недоступен для автомобилистов с 21.00 10 апреля по 03.00 11 апреля. На месте будут проводиться плановые работы по выправке железнодорожного пути.

ГЖД просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Автомобилистам советуют заранее планировать свой маршрут с учетом информации.

Ранее мы также сообщали, что в Ленинском районе Кирова ограничат движение через ж/д переезд.

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