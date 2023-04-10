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НовостиОбщество10 апреля 2023 13:17

11 апреля жители Лянгасово и Коминтерна останутся без воды

«Водоканал» проведет плановые отключения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Отключения связаны с ремонтными работами на сетях.

Отключения связаны с ремонтными работами на сетях.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

11 апреля десятки кировчан останутся без воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Параметры подачи холодной воды изменят по следующим адресам:

Лянгасово с 09.30 до 18.00

- Матросова, 3, 4, 5;

- Комсомольская, 33;

- Чапаева, 4, 6;

- Железнодорожная, 22-33 (частный сектор).

Коминтерн с 09.00 до 16.00

- Колхозная, 10-29.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

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Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

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