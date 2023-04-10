11 апреля жители Лянгасово и Коминтерна останутся без воды

Отключения связаны с ремонтными работами на сетях.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
11 апреля десятки кировчан останутся без воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».
Параметры подачи холодной воды изменят по следующим адресам:
Лянгасово с 09.30 до 18.00
- Матросова, 3, 4, 5;
- Комсомольская, 33;
- Чапаева, 4, 6;
- Железнодорожная, 22-33 (частный сектор).
Коминтерн с 09.00 до 16.00
- Колхозная, 10-29.
Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.
МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.
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