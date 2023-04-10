11 апреля жители Лянгасово и Коминтерна останутся без воды

Отключения связаны с ремонтными работами на сетях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

11 апреля десятки кировчан останутся без воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Параметры подачи холодной воды изменят по следующим адресам:

Лянгасово с 09.30 до 18.00

- Матросова, 3, 4, 5;

- Комсомольская, 33;

- Чапаева, 4, 6;

- Железнодорожная, 22-33 (частный сектор).

Коминтерн с 09.00 до 16.00

- Колхозная, 10-29.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.