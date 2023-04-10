12 апреля губернатор Александр Соколов пообщается в прямом эфире с кировчанами

Губернатор Кировской области Александр Соколов ответит на вопросы кировчан 12 апреля, в 18.30 в прямом эфире. ФОТО: правительство Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов лично ответит на вопросы местных жителей. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

В среду, 12 апреля, в 18.30 в социальных сетях запустят прямой эфир, во время которого, совместно со специалистами из Центра управления регионом, губернатор пообщается со всеми желающими.

- По случаю Дня космонавтики выйду на связь из Детского космического центра. Прошу жителей области писать вопросы, которые их волнуют, в моих соцсетях, - добавил глава региона.

Комментарии, которые не получат ответа во время эфира, передадут для рассмотрения министерствам и администрациям муниципалитетов.

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