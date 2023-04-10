В Кирове в ночь на 13 апреля ограничат движение по переезду в Ленинском районе

Кировчан просят заранее планировать свой маршрут. Фото: пресс-служба ГЖД

В Кирове временно ограничат движение через ж/д переезд в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Речь идет о переезде на перегоне Лянгасово - Чухломинский по дороге на агрокомплекс. Движение будет ограничено с 21.00 12 апреля до 02.00 13 апреля. На участке пройдут плановые работы по выправке пути и настила.

Для автомобилистов возможен объезд через Лихачи, Блохи, Счастливцевы, Кочергинцы, Скопинцы и Пасегово.

- Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - добавили в пресс-службе ведомства.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.