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НовостиОбщество10 апреля 2023 12:17

В Кирове в ночь на 13 апреля ограничат движение по переезду в Ленинском районе

На участке пройдут плановые работы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчан просят заранее планировать свой маршрут. Фото: пресс-служба ГЖД

Кировчан просят заранее планировать свой маршрут. Фото: пресс-служба ГЖД

В Кирове временно ограничат движение через ж/д переезд в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Речь идет о переезде на перегоне Лянгасово - Чухломинский по дороге на агрокомплекс. Движение будет ограничено с 21.00 12 апреля до 02.00 13 апреля. На участке пройдут плановые работы по выправке пути и настила.

Для автомобилистов возможен объезд через Лихачи, Блохи, Счастливцевы, Кочергинцы, Скопинцы и Пасегово.

- Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - добавили в пресс-службе ведомства.

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