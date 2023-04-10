Житель Сунского района отправится в колонию на 8 лет за убийство двоюродного брата

Во время ссоры пенсионер нанес родственнику ножевое ранение ножом в грудь . Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кировской области обвиняется в убийстве двоюродного брата. Подробностями поделились в региональном Следкоме.

Сотрудники ведомства установили, что 26 декабря 2022 года в одном из домов Сунского района 68-летний мужчина распивал со своим родственником алкоголь. Позже между братьями возник конфликт, который перерос в драку. Во время ссоры пенсионер нанес родственнику ножевое ранение в грудь хозяйственным ножом. В результате 61-летний потерпевший погиб на месте.

Суд признал хозяина дома виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Свой срок он отсидит в колонии строгого режима.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.