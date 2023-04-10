В Кирове осудили жителя Воронежа за продажу наркотиков

Молодого человека признали виновным в совершении семи преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове поймали банду наркоторговцев. Подробностями дела поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выяснили, что на территории нашего города группы людей занималась продажей запрещенных веществ в мае 2022 года. Злоумышленники распространяли наркотики с помощью «тайников». После оплаты через интернет потребитель мог забрать «закладку». 12 мая 2022 года одного из участников группы поймали, им оказался 27-летний житель Воронежской области.

Молодого человека признали виновным в совершении семи преступлений. Суд приговорил его к лишению свободы на 7,6 лет в колонии строгого режима.

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