В Кирове росгвардейцы заступились за женщину, которую избивал муж

Всех участников инцидента после передали полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове росгвардейцы вмешались в драку супругов. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на днях около девяти вечера. Патруль Росгвардии обратил внимание на драку во дворе одного из домов. Подъехав поближе, правоохранители обнаружили, что мужчина избивает женщину, и вмешались.

После того, как пару разняли, пострадавшая рассказала, что напавший - ее супруг. Ранее он избил ее знакомого, который в это время сидел в машине неподалеку, а потом поднял руку и на нее. Росгвардейцы вызвали на место «скорую», которая помогла избитым, после чего всех троих доставили в отдел полиции.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.