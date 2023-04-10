В Яранском районе иномарка врезалась в дерево: один человек погиб

Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Фото: ГИБДД Кировской области

В Яранском районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась 8 апреля в 4 часа на 196 км дороги «Киров - Советск - Яранск». «БМВ» вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево. В результате погиб 29-летний мужчин, находившийся в иномарке. Травмы получили три человека - два пассажира 18 и 35 лет, а также 22-летний водитель. Ведомство сообщает, что последний отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения, что приравнивается к вождению в нетрезвом виде.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие три дня на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП. В них погиб один человек и пострадали восемь.

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