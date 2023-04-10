Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 7:21

В Кирове начали сносить здание поликлиники на улице Карла Маркса

Помещения не использовались в течение 10 лет
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Первых пациентов больница приняла еще в 1930 году. Фото: vk.com/stroim_kirov

Первых пациентов больница приняла еще в 1930 году. Фото: vk.com/stroim_kirov

В Кирове сносят здание бывшей первой поликлиники, расположенной у сквера Трудовой славы. Как отметили в паблике «Строим Киров», сооружение на улице Карла Маркса, 17 пустовало в течение 10 лет.

Первых пациентов больница приняла еще в 1930 году. В феврале 2013 года участковая служба и специалисты начали вести прием в здании поликлиники №2 на улице Карла Маркса, 47. Такие меры власти объяснили несоответствием помещений противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам.

Как добавили в сообществе, в декабре 2019 года участок передали Арбитражному суду Кировской области в бессрочное пользование. Вероятно, под строительство нового здания суда.