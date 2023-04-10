В Кирове начали сносить здание поликлиники на улице Карла Маркса

Первых пациентов больница приняла еще в 1930 году. Фото: vk.com/stroim_kirov

В Кирове сносят здание бывшей первой поликлиники, расположенной у сквера Трудовой славы. Как отметили в паблике «Строим Киров», сооружение на улице Карла Маркса, 17 пустовало в течение 10 лет.

Первых пациентов больница приняла еще в 1930 году. В феврале 2013 года участковая служба и специалисты начали вести прием в здании поликлиники №2 на улице Карла Маркса, 47. Такие меры власти объяснили несоответствием помещений противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам.

Как добавили в сообществе, в декабре 2019 года участок передали Арбитражному суду Кировской области в бессрочное пользование. Вероятно, под строительство нового здания суда.