Юрий Береснев назначен и.о. министра строительства вместо Алексея Журавлева

Решение озвучили на еженедельной планерке у губернатора Кировской области Александра Соколова. Фото: Иван МАКЕЕВ

В правительстве Кировской области произошли очередные кадровые перестановки. Об этом стало известно на еженедельной планерке у Александра Соколова.

Так, и.о. министра строительства Кировской области Алексей Журавлев назначен на должность замминистра энергетики и ЖКХ. Его место займет Юрий Береснев, до того работавший директором регионального Управления капитального строительства.

Перестановки связаны с расширением Плана газификации Кировской области на 2021-2025 годы и пятикратным увеличением инвестиций в создание соответствующей инфраструктуры. Как пояснил глава региона, Алексей Журавлев - хороший специалист, компетентный в данном вопросе. Юрий Береснев, в свою очередь - известный в строительном сообществе региона сотрудник, «знающий механизмы принятия решений», по словам губернатора.

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