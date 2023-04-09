В Кировской области семейные фермы смогут получить грант на развитие хозяйства

Поучаствовать в конкурсе смогут семейные фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конкурс на предоставление грантов объявило министерство сельского хозяйства и продовольствия. Поучаствовать в нем смогут семейные крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Условие - подготовка бизнес-плана.

Как рассказали в правительстве, грант можно будет потратить на следующие направления:

- разработка проекта строительства, реконструкции или модернизации объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также их приобретение, возведение, реконструкция, капремонт или усовершенствование;

- покупка оборудования, сельхозтехники и специализированного транспорта, сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и птицы, рыбопосадочного материала;

- погашение льготного инвестиционного кредита;

- приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников водоснабжения.

Заявки принимаются с 10 апреля по 4 мая в Минсельхозе Кировской области (Дерендяева, 23, кабинет 334, электронная почта: dsx@dsx-kirov.ru). График работы:

- пн-чт: 09.00-12.30, 13.20-18.00;

- пт: 09.00-12.30, 13.20-17.00.

Подробнее о предоставлении гранта можно узнать на сайте министерства.

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