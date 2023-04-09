10 апреля в Кирове пройдут плановые отключения электричества

Без электричества останутся десятки кировчан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 апреля десятки кировчан останутся без электричества. О плановых отключениях после выходных сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут плановый и капитальный ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. Отключения пройдут во всех районах города. Сроки отсутствия электричества в домах будут варьироваться от двух до девяти часов.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за временные неудобства и напоминает, что плановые отключения проводятся для повышения качества энергоснабжения.

Кировчане могут уточнить информацию по телефонам: - 255-977, 564-034 (для жителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов); - 529-555 (для жителей Нововятского района и заречной части Кирова). Посмотреть график отключения электричества в Кирове 10 апреля можно на скриншоте ниже или по этой ссылке.

Фото: geskirov.ru

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