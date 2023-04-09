В Кирове ищут двух подростков, пропавших двое суток назад

Подростков ищут волонтеры и полиция. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области ищут пропавших без вести подростков. В последний раз Веру Платунову и Глеба Парфенова видели 7 апреля в Кирове. Неизвестно, могут ли они находиться вместе.

Приметы пропавших сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»:

- Вера: 15 лет, рост 150 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки. С собой - черный рюкзак;

Фото: vk.com/lizaalert_kirov

- Глеб: 14 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в черную куртку, черные штаны, черно-белые кроссовки.

Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Если вам что-либо известно об их местонахождении, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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