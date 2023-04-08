Кировчане считают необходимым принятие закона о защите домашних животных

Кировчане считают также, что ответственность за плохое обращение с животными необходимо ужесточить. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Большинство кировчан считают необходимым принятие в России закона, направленного на защиту домашних животных. Таковы результаты исследования портала SuperJob.

Недавно в Испании приняли закон, который обязывает будущего владельца собаки пройти бесплатное обучение перед тем, как завести животное. 70% жителей Кирова считают, что в нашей стране необходим аналогичный закон, а также ужесточение ответственности за плохое обращение с питомцами и оставление их в беде. Горожане также сочли необходимым чипировать «всех животных крупнее хомяка».

21% кировчан посчитал принятие закона нецелесообразным из-за возможного введения госпошлин или оплат. По мнению некоторых, обучение будет оплачиваться из бюджета - то есть на деньги налогоплательщиков, которые вообще не планируют заводить собак. Еще 9% опрошенных затруднились с оценкой: они считают, что это актуально только для крупных и бойцовых пород.

Стоит также отметить, что больше всего согласившихся - те, у кого никогда не было собаки и кто хотел бы ее завести (по 67%).

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