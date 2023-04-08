В 2022 году в Кирове ввели в эксплуатацию 288 тысяч квадратных метров жилья

Всего за год в Кировской области построили 6633 квартиры. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области почти на четверть снизился объем строительства многоквартирных домов. Данные за 2022 год приводит Кировстат.

По данным ведомства, всего за год в регионе построили 6633 квартиры общей площадью 530,3 тысячи квадратных метров - на 4,2% больше, чем в 2021 году. Однако в секторе многоквартирного домостроения наблюдался спад введенного жилья - на 23,1%. Застройщики возвели в 2022 году 196,9 тысячи квадратных метров жилых домов, и 97% из них - в Кирове.

- В целом, с учетом индивидуального жилищного строительства, в МО «Город Киров» введено 288,2 тысячи квадратных метров жилых помещений, что на 10,8% ниже уровня предыдущего года, - отмечает ведомство.

Наибольший спрос - на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, поэтому их доля преобладает в построенных домах - 85% в общем объеме ввода жилья. Средний размер квартиры составляет 48 квадратных метра общей площади.

Отметим также, что на конец 2022 года на стадии строительства оставались 109 жилых домов общей площадью 475,7 тысячи квадратных метров.

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