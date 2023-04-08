«Умный проезд» заработал еще в семи районах Кировской области

Необходимо предъявить физическую карту, а не аналог на экране смартфона, иначе скидка не засчитается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области еще семь районов подключили к сервису «Умный проезд». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сервис позволяет оплатить льготный проезд в общественном транспорте банковской картой. С 6 апреля услугой можно воспользоваться в Богородском, Верхнекамском, Верхошижемском, Вятскополянском, Куменском, Немском и Сунском районах. Ранее проект запустили в Кирове, Слободском, а также в Слободском, Белохолуницком, Мурашинском, Омутнинском, Опаринском, Советском, Юрьянском и Яранском районах. Необходимо предъявлять физическую пластиковую карту, а не аналог на экране смартфона, иначе скидка не предоставится.

Как отметили в министерстве информационных технологий, этот способ является комфортным для льготников и повышает собираемость оплаты для перевозчиков за счет автоматического учета скидок и поездок. Кроме того, сервис не требует установки дополнительного оборудования.

Чтобы пользоваться сервисом «Умный проезд», нужно подойти в центр «Мои Документы» и зарегистрироваться в системе «Умные услуги». С собой необходимо принести паспорт, карту «МИР» и СНИЛС. Получить дополнительную информацию о сервисе «Умный проезд» можно по телефонам 8 (800) 707-43-43 и 27-27-50.

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