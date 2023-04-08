В Кирове освятили поклонный крест, установленный на месте строительства Феодоровской церкви

Крест освятили в субботу, 8 апреля. Фото: kirovreg.ru

В Кирове освятили крест, установленный на месте сгоревшей Феодоровской церкви. Об этом сообщает областное правительство.

В мероприятии приняли участие губернатор Александр Соколов и митрополит Вятский и Слободской Марк. Последний также выразил надежду на то, что вскоре кировчане увидят не только воздвигнутый на прежнем месте храм, но и Феодоровскую икону Божьей Матери в нем.

- Первый шаг уже сделан, поклонный крест поставлен, освящен, проект заказан, создан попечительский совет. Я хочу сказать слова благодарности всем людям, которые пришли сегодня, всем, кто помогает, собирает деньги, собирается строить этот храм. Дай Бог, в обозримом будущем мы его здесь увидим и будем также радоваться, когда будем освящать его, - добавил глава региона.

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