Прогноз погоды в Кирове на 8-9 апреля: +12 градусов и отсутствие осадков

Кировчан ждет преимущественно солнечная погода. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кировчан ждут теплые выходные. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 8 и 9 апреля в Кирове.

В субботу, 8 апреля, температура воздуха составит максимум +10 градусов. День будет солнечным, осадков не ожидается. По прогнозу синоптиков, сильного ветра можно не ждать: порывы составят максимум 2-3 м/с. Атмосферное давление в течение дня снизится с 761 до 757 мм ртутного столба.

В воскресенье, 9 апреля, на улице потеплеет до +12 градусов. Погода будет облачной, дождя не предвидится. Возможны порывы ветра до 5 м/с. Атмосферное давление продолжит понижаться и за день упадет до 754 мм ртутного столба.

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