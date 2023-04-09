Для детей с ментальными особенностями организуют проект «Иду на тренировку!»

Новый проект запустят летом текущего года. Фото: vk.com/youthsport43

В Кирове с августа стартует проект «Иду на тренировку!». Этой новостью поделились в региональном министерстве спорта и туризма.

Проект поможет детям с ментальными особенностями заниматься адаптивным спортом. Как сообщили в министерстве, это улучшит их психо-эмоциональное состояние и физическое развитие.

В течении восьми месяцев с подростками проведут 336 часов тренировок по футболу, баскетболу, гимнастике, легкой атлетике и спортивному ориентированию. В заключение для специалистов проведут мероприятия по обмену опытом, а для 42 ребят - соревнования.

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