В Кировской области трем сотрудникам платили зарплату меньше МРОТ

Сотрудники лесопромышленного предприятия три месяца работали за маленькую зарплату. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Опаринском районе одно из лесопромышленных предприятий платило трем работникам зарплату ниже МРОТ. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что с июля по октябрь 2022 года три работника предприятия получали зарплату ниже минимального размера оплаты труда. После проверки надзорным органом руководителю предприятия вынесли представление. Пресекая бездействие работодателя, исковое заявление с требованием взыскать задолженность по зарплате направили в суд.

Начальство предприятия оштрафовали. Долг перед сотрудниками закрыт.

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