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НовостиОбщество8 апреля 2023 9:55

В Кировской области трем сотрудникам платили зарплату меньше МРОТ

Главу предприятия оштрафовали после вмешательства прокуратуры
Артем ЗАМЯТИН
Сотрудники лесопромышленного предприятия три месяца работали за маленькую зарплату.

Сотрудники лесопромышленного предприятия три месяца работали за маленькую зарплату.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Опаринском районе одно из лесопромышленных предприятий платило трем работникам зарплату ниже МРОТ. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что с июля по октябрь 2022 года три работника предприятия получали зарплату ниже минимального размера оплаты труда. После проверки надзорным органом руководителю предприятия вынесли представление. Пресекая бездействие работодателя, исковое заявление с требованием взыскать задолженность по зарплате направили в суд.

Начальство предприятия оштрафовали. Долг перед сотрудниками закрыт.

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