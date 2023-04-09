Кировские полицейские задержали курьера, который забирал деньги у пенсионерок

Мужчина нашел «подработку» в интернете. Фото: Даниил ОПАРИН

Полицейские поймали курьера, который забирал деньги у пенсионеров по схеме «родственник в беде». Подробностями поделились в УМВД России по Кировской области.

В полицию обратились две пенсионерки. Первой 81-летней женщине поступил звонок, в котором ей рассказали, что ее родственница якобы виновата в совершении ДТП. Если здесь и сейчас не заплатить, то она сядет в тюрьму. Пенсионерка испугалась, поверила мошеннику и передала прибывшему через час мужчине-курьеру 100 тысяч рублей.

Второй случай произошел с другой 92-летней пенсионеркой. Она отдала прибывшему курьеру 140 тысяч рублей. Как оказалось, перед этим ей сообщили о том, что ее дочь якобы «попала в беду», и ей срочно нужны деньги.

В результате розыскных мероприятий курьера задержали. Как оказалось, он нашел эту «подработку» в интернете и выполнял даваемые ему поручения. При этом часть денег он оставлял себе. На данный момент он задержан, а следователи продолжают выяснять личности таинственных заказчиков.

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