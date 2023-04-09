На трассе Киров - Казань продают кафе за 3,3 миллиона рублей

Хозяин обещает оставить технику и мебель. ФОТО: avito.ru

Владелец продает свое придорожное заведение на трассе Казань - Киров. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

Кафе «На Казанском» хозяин оценил в 3,3 миллиона рублей. Местоположение выбрано удачно, поэтому посещаемость тут хорошая. Площадь кафе составляет 32 квадратных метра, внутри стоят посадочные места, зона обслуживания и кухня. Вся техника и оборудование останутся по договоренности.

Владелец обещает чистую прибыль в 200 тысяч рублей в месяц.

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