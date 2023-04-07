Кировские осужденные создают садовую мебель

Вся мебель изготовлена из природных материалов. Фото: УФСИН Кировской области

Кировские заключенные изготавливают садовую мебель и элементы декора. Об этом рассказали в областном УФСИН.

Осужденные, отбывающие срок в ИК-5, делают кованые изделия и садовую мебель. Из числа изготавливаемых ими вещей - стол-трансформер, скамья со столом, подвесное кресло, цветочница, мангалы, клумба-зонт и другое. При создании используются природные материалы, вследствие чего мебель экологична и служит долго.

- Основная цель развития производства в учреждении - трудовая адаптация осужденных. Кроме увеличения выплат, проводимых в счет погашения имеющихся исковых обязательств, трудоустройство помогает гражданам, находящимся в местах лишения свободы, закрепить полученные в период отбывания наказания профессиональные навыки, а также облегчает поиск работы и адаптацию к жизни в обществе после освобождения, - рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, что в ИК-5 осужденные также заняты на швейном производстве, производят пищевую продукцию и занимаются металлообработкой.

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