Кировский диализный центр на Семашко начал работать в штатном режиме

Отделение работает в одну смену с понедельника по пятницу. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове диализный центр на Семашко, 2а начал работать в штатном режиме. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Отделение с начала апреля работает в одну смену с понедельника по пятницу. При необходимости режим работы скорректируют. Сейчас там получают помощь 10 пациентов. Проходить процедуру гемодиализа в центре будут жители Первомайского района Кирова и районов области. В штате числятся шесть врачей и девять медсестер.

Центр укомплектован 20 аппаратами «искусственная почка», высокопроизводительной системой водоподготовки, вспомогательной аппаратурой, имеются все нужные расходники и лекарства. В нем также есть палата интенсивной терапии, дневной стационар, комната отдыха, кухня-столовая и другие помещения.

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