В Кирове полицейские вернули мужчине пять миллионов рублей, забытых в подъезде

Полицейские вернули деньги и личные вещи владельцу. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кирове полицейские вернули мужчине потерянную сумку с пятью миллионами рублей. Об этом рассказали в областном УМВД.

Инцидент произошел 6 апреля. Сумку обнаружили жильцы одного из домов по Ивана Попова. Вполне закономерно испугавшись наличия бесхозного предмета, они вызвали полицию. Правоохранители не обнаружили внутри ничего опасного - там находились только личные вещи и около пяти миллионов рублей наличкой.

Личность владельца установили - оказалось, мужчина просто случайно оставил сумку без присмотра. Имущество ему вернули.

- Полицейские благодарят кировчан за бдительность и сознательность. Напоминаем гражданам о необходимости сообщать о находках и подозрительных предметах в полицию, - добавили в пресс-службе ведомства.

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