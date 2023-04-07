46% кировчан считают, что необходимо ввести ограничения для вождения самокатов

Почти каждый второй кировчанин считает, что для вождения самокатов надо ввести ограничения и правила. Фото: Михаил ФРОЛОВ

46% кировчан высказались за введение ограничений для вождения самокатов. Об этом сообщает портал SuperJob.

Среди горожан провели опрос. Согласно ему, практически каждый второй считает, что для вождения самоката необходимы законодательные ограничения. Большинство высказалось за ограничение скорости, запрет движения по тротуарам, возрастное ограничение 18+. Кировчане также предлагают внедрить систему обучения управлению самокатом и выдачу соответствующих удостоверений.

Согласно исследованию, за регулирование движения самокатов в основном выступают женщины - 49% против 42% мужчин. Кроме того, ограничения чаще поддерживают более возрастные кировчане - от 35 до 44 лет.

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