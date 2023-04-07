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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 11:14

В Кирове возбудили уголовное дело из-за смертельного пожара

В результате происшествия погибла 45-летняя женщина
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове пожар унес жизнь человека. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 5 апреля ночью в одном из жилых домов в Первомайском районе. В результате пожара погибла 45-летняя женщина. После происшествия областной Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас ведомство устанавливает все обстоятельства случившегося, в том числе причины пожара.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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