В Кирове возбудили уголовное дело из-за смертельного пожара

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове пожар унес жизнь человека. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 5 апреля ночью в одном из жилых домов в Первомайском районе. В результате пожара погибла 45-летняя женщина. После происшествия областной Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас ведомство устанавливает все обстоятельства случившегося, в том числе причины пожара.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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