Житель Кировской области убил свою жену и пытался скрыть ее тело в реке

Мужчина пытался покинуть регион, но его задержали. Фото: Андрей АБРАМОВ

Житель Кировской области задушил свою жену и пытался скрыть преступление. Подробностями дела поделились в региональном Следкоме.

Сотрудники ведомства выяснили, что 3 августа 2022 года супруги отдыхали на берегу реки Ивкина возле дамбы. Чуть позже между ними произошел конфликт, который перерос в драку. 59-летний мужчина стал бить свою жену по голове и телу, а когда жертва перестала сопротивляться, он ее задушил. Затем он пытаясь скрыть преступление, связал руки и ноги 57-летней женщины и бросил ее в воду. Когда мужчина хотел скрыться, его задержали в поезде.

Во время расследования выяснилось, что у подозреваемого имеются признаки хронического психического расстройства. Он признан невменяемым. После передачи дела в суд его отправят на принудительное лечение.

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