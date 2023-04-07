Кировчанке не позволили улететь в Китай из-за миллионного долга

Женщина смогла улететь только после уплаты долга и исполнительского сбора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанке запретили уехать в Китай из-за долгов. Подробности рассказали в ГУФССП по региону.

Как известно, в отношении женщины находились 18 исполнительных производств, в том числе о взыскании налогов, госпошлин и иных выплат. Общая сумма долгов превышала 1,3 миллиона рублей. Разыскать кировчанку не получалось, поэтому ей временно ограничили выезд за пределы страны.

В то же время оказалось, что должница в последнее время живет в Китае, но приехала ненадолго в Киров. Когда она попыталась вернуться домой, ей отказали в выезде. Единственное, что оставалось женщине - погасить долг, в том числе заплатить 99 тысяч в качестве исполнительского сбора. Когда деньги поступили на счет, ограничения сняли, и кировчанка смогла улететь.

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