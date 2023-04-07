В Кировской области открылся новый фельдшерский пункт

Весной вокруг центра планируют облагородить территорию. ФОТО: правительство Кировской области

В Оричевском районе открыли новый фельдшерский пункт. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

В селе Монастырщина начал свою работу ФАП. Он соответствует всем современным требованиям оказания помощи. Внутри предусмотрены процедурный и приемный кабинеты, холл для ожидания, хозяйственные помещения.

Этой весной вокруг центра планируют облагородить территорию.

Ранее мы рассказывали, что в Лянгасово окрыли новый сборный пункт для солдат-контрактников.

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