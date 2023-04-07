В Белохолуницком районе у бывшего депутата конфисковали 250 тысяч рублей

Депутат не смог доказать, что получил деньги законным путем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Белохолуницком районе депутата уволили и конфисковали у него средства, полученные незаконным путем. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как выяснилось, в 2021 году на счета бывшего депутата районной думы поступили более 250 тысяч рублей. Законность их получения не подтвердилась. По результатам проверки полномочия депутата прекратили досрочно.

После этого областной прокурор подал иск в суд с требованием обратить полученные средства в доход государства. Его признали законным и обоснованным. Решение суда пока не вступило в силу.

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