Чепецкий «Музей Железной Дороги» открывает филиал в Ярославской области

О закрытии узкоколейки в текущем сезоне речи не идет. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Кирово-чепецкий «Музей Железной Дороги» решил открыть второй филиал в Переславле-Залесском. Об этом сообщает портал Чепецк.ру.

По словам Евгения Стерлина, самого руководителя АНО «МЖД», музей разделят на две части: одна останется в Кирово-Чепецке, вторая отправится в Ярославскую область, где намного выше туристический потенциал. Решение приняли из-за неоднократных «тяжелых разговоров» с чепецкой администрацией.

- Железную дорогу и «музей» обслуживает более 40 высококвалифицированных сотрудников, которых нам хотелось бы сохранить. Мы не можем полагаться только на поддержку муниципалитета, не очень надёжного, к сожалению, заказчика услуг. Поэтому приняли решение о разделении на два филиала, обеспечив музею второй источник дохода, - пояснил Стерлин.

При этом каринская узкоколейка закрываться не планирует - по крайней мере, в текущем сезоне. Но Чепецк.ру полагает, что «принципиальное решение» на этот счет имеется - как минимум из-за строительства капитального моста, взаимодействия с чиновниками и отношения местных жителей.

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