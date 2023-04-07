Уровень воды в Вятке вырос до 165 см от нулевого поста

Управление гражданской защиты ежедневно мониторит ситуацию. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается подъем уровня воды в Вятке. Об этом сообщает горадминистрация.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, за сутки вода прибыла на 51 см. Сейчас ее уровень составляет +165 см от нулевого поста. Управление гражданской защиты круглосуточно мониторит прохождение паводка. При повышении воды до уровня 300 см от нулевой отметки кировчан, живущих в зонах подтопления, будут ежедневно оповещать о ситуации.

Ранее мы также сообщали, что, по прогнозам экспертов, большого подъема воды в Вятке не ожидается. Подробнее можно узнать здесь.

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