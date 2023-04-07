В Кировской области открыли сборный пункт для желающих служить по контракту

Глава региона лично посетил сборный пункт в Лянгасово. ФОТО: правительство Кировской области

В Кирове начал работать сборный пункт в микрорайоне Лянгасово. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

В нем принимают мужчин, которые желают отправиться на СВО по контракту. Здесь добровольцам помогут с оформлением документов, сдачей анализов, прохождением медкомиссии, научат оказывать первую помощь. Все вопросы по работе помогают уладить специалисты центра занятости населения, а сотрудники минсоцразвития консультируют и помогают заключить социальный военный контракт, механизм которого поручил разработать губернатор Кировской области Александр Соколов.

Глава региона лично посетил Лянгасово и убедился, что в новом сборном пункте созданы комфортные условия.

Напомним, раннее мы рассказывали, что в Кирове проходит выставка «Жены героев».

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