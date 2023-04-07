Лучезар, Ония и Марионилла: какие имена дают детям кировчане в 2023 году

С начала года в регионе появились на свет 2258 новорожденных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первые месяцы 2023 года кировчане нередко давали своим детям необычные имена. Так, новорожденных девочек называли Аделией, Камилой, Онией, Габриэллой и Мариониллой. Среди мальчиков появились Авель, Исмаил, Лучезар, Минтимер и Фахри.

Самыми популярными для девочек по-прежнему остаются имена Анна, Ева, София, Мария и Полина. Мальчиков же чаще всего называют Артем, Михаил, Максим, Матвей и Иван.

В министерстве юстиции Кировской области также добавили, что с начала года в регионе родились 2258 малышей. Из них мальчиков - 1157, девочек - 1101.

Напомним, что 58 тысяч детей летом отправятся в оздоровительные лагеря Кировской области. Всего в регионе будет работать 23 учреждения.

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