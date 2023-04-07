Десятки кировчан останутся без воды и электроэнергии 7 апреля

Электроэнергии и воды не будет в связи с ремонтом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 7 апреля, в некоторых домах города Кирова не будет воды и электроснабжения. О плановых отключениях сообщили «Водоканал» и «Горэлектросеть».

Параметры подачи холодной воды изменятся в связи с ремонтом на сетях по этим адресам:

Ленинский район, с 09.00 до 18.00

- улица Щорса в домах 23, 23/1.

Первомайский район с 09.00 до 16.00

- улица Володарского в доме 44;

- улица Мопра в доме 55а.

Мета подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».

В связи с повышением качества работы ЛЭП электроснабжения не будет на этих участках:

С 08.00 до 15.30

- Троллейбусный переулок в домах 1, 1а, 3, 3а, 6;

- Октябрьский проспект в домах 77, 79.

С 13.00 до 16.00

- улица Ленина в доме 129а.

С 06.30 до 17.00

- улица Складская 9а, 9б, 13;

- Базовый переулок 12

Подробности можно узнать, позвонив в диспетчерскую службу «Горэлектросети»: 564-034, 255-977.

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