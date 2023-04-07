Десятки кировчан останутся без воды и электроэнергии 7 апреля

Электроэнергии и воды не будет в связи с ремонтом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В пятницу, 7 апреля, в некоторых домах города Кирова не будет воды и электроснабжения. О плановых отключениях сообщили «Водоканал» и «Горэлектросеть».
Параметры подачи холодной воды изменятся в связи с ремонтом на сетях по этим адресам:
Ленинский район, с 09.00 до 18.00
- улица Щорса в домах 23, 23/1.
Первомайский район с 09.00 до 16.00
- улица Володарского в доме 44;
- улица Мопра в доме 55а.
Мета подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».
В связи с повышением качества работы ЛЭП электроснабжения не будет на этих участках:
С 08.00 до 15.30
- Троллейбусный переулок в домах 1, 1а, 3, 3а, 6;
- Октябрьский проспект в домах 77, 79.
С 13.00 до 16.00
- улица Ленина в доме 129а.
С 06.30 до 17.00
- улица Складская 9а, 9б, 13;
- Базовый переулок 12
Подробности можно узнать, позвонив в диспетчерскую службу «Горэлектросети»: 564-034, 255-977.
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