На месте сгоревшей Феодоровской церкви установили крест

Конструкцию поставили на месте будущего строительства нового здания церкви. ФОТО: АО «Вятавтодор»

В Кирове установили поклонный крест. Этой новостью поделились в «Вятавтодоре».

Крест появился на месте строительства нового здания Феодоровской церкви Кирова. На возведение благословил митрополит Вятский и Слободской Марк, а освятят крест в субботу, 8 апреля, в 10 часов утра.

- Скорейшее восстановление утраченной святыни позволит не только сохранить ее для прихожан храма, но и внесет важный вклад в развитие духовной жизни города в целом. Поэтому мы будем продолжать принимать активное участие, - отметил и.о. гендиректора АО «Вятавтодор» Денис Ситников.

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