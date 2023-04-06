Более трех километров дорог отремонтируют в Нолинском районе

На эти цели выделено более миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нолинском районе отремонтируют более трех киллометров автодорог. Подробнее о планах рассказали в правительстве Кировской области.

Согласно сообщению регионального Минтранспорта, согласовано еще 10 заявок на проведение дорожных работ. В прошлом году губернатор Александр Соколов поручил разработать методику отбора дорог для ремонта с помощью опроса местного населения. По результатам голосования в 70 муниципалитетах выделено более миллиарда рублей на те участки, за которые проголосовали люди. Ремонт начнется с наступлением благоприятной погоды и после выбора подрядчика.

Уже согласованны заявки на ремонт этих участков:

- Трасса Косино - Соколовка - Суна - Мусиха в Зуевском районе, протяженностью 0,539 км;

- Дорога по улице Кольцевая в деревню Подгорцы в Юрьянском районе, протяженностью 0,332 км;

- Дорога по улице Центральная в поселке Верховино в Юрьянском районе, протяженностью 0,318 км;

- Дорога Нолинск – Медведок – Аркуль в Нолинском районе, протяженностью 3,313 км;

- автомобильной дороги по улице. Степана Халтурина в поселке Мирный в Оричевском районе, протяженностью 0,575 км;

- Дорога Суна – Краснополье – Верхосунье в Сунском районе протяженностью 1,249 км;

- Дорожная сеть в поселке Нагорск в количестве 7 участков, общей протяженностью 2,164 км;

- Дорога Пижанка – Казаково в Пижанском муниципальном округе, протяженностью 1,79 км;

- Дорога улица Воробьева в поселке Фаленки, протяженностью 0,670 км;

- Дорога по улице Щегоричи в поселке Даровской, протяженностью 0,961 км.

Первые 20 заявок согласованы в марте. За другие проголосуют во втором полугодии.

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