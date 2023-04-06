14-летнюю кировчанку будут судить за ложное сообщение о теракте в школе

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На школьницу завели уголовное дело за ложное сообщение о теракте. Подробностями поделились в УМВД России по Кировской области.

В октябре 2022 года в полицию поступило сообщение, что в одной из соцсетей размещена информация о якобы готовящемся преступлении в одной из кировских школ. Прибывшие на место стражи правопорядка, в том числе кинолог с собакой, обследовали здание. При проверке никаких предметов, представляющих опасность, не обнаружилось. Позже полицейским удалось установить личность того, кто разместил ложные сведения. Злоумышленницей оказалась 14-летняя школьница. Несмотря на усилия девушки скрыть свои действия, следователям удалось собрать доказательства.

Расследование уже завершено. Сейчас дело направлено на рассмотрение в суд.

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