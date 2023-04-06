Новым директором Дома дружбы народов в Кировской области стал Василий Белоглазов

Василий Белоглазов начинал работать лаборантом на кафедре биологии. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 6 апреля 2023 года Василий Белоглазов возглавил Дом дружбы народов. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Такое решение приняли в министерстве внутренней политики Кировской области. Василий Белоглазов - уроженец Лузского района, окончил Кировский сельскохозяйственный институт. Работать он начинал лаборантом на кафедре биологии. После службы в армии был завотделом Ленинского райкома ВЛКСМ.

Следующие 29 лет служил в УФСБ, ушел в отставку полковником. На пенсии он работал в департаменте администрации области, первым заместителем генерального директора региональной ипотечной корпорации, директором спортивно-гостиничного комплекса «Спутник».

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.