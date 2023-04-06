В Кирове освятят поклонный крест на месте сгоревшей Феодоровской церкви

Богослужение начнется в 10.00. Фото: vyatskaya-eparhia.ru

В субботу, 8 апреля, в Кирове состоится освящение поклонного креста на месте сгоревшей Феодоровской церкви. Об этом сообщили в пресс-службе Вятской епархии.

Уточняется, что чин освящения возглавит митрополит Вятский и Слободской Марк. Богослужение начнется в 10.00.

- Приглашаем всех православных Вятки соборно помолиться о восстановлении Феодоровской церкви, - отметили в епархии.

Напомним, что 3 апреля на набережной Грина начались работы по подготовке территории для установки креста.

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