В Кирове освятят поклонный крест на месте сгоревшей Феодоровской церкви

Богослужение начнется в 10.00. Фото: vyatskaya-eparhia.ru
В субботу, 8 апреля, в Кирове состоится освящение поклонного креста на месте сгоревшей Феодоровской церкви. Об этом сообщили в пресс-службе Вятской епархии.
Уточняется, что чин освящения возглавит митрополит Вятский и Слободской Марк. Богослужение начнется в 10.00.
- Приглашаем всех православных Вятки соборно помолиться о восстановлении Феодоровской церкви, - отметили в епархии.
Напомним, что 3 апреля на набережной Грина начались работы по подготовке территории для установки креста.
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