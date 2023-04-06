Рецидивист из Котельнича избил прохожего из-за 90 рублей и телефона

Пьяный дебошир решил ограбить прохожего и повторно отправился в колонию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Котельнича отправится в колонию за избиение 46-летнего мужчины и кражу его имущества. Подробностями поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выяснили, что 8 июля 2022 года 46-летний житель города Котельнич находился возле магазина на улице Лермонтова. Пьяный дебошир, он решил ограбить прохожего. Рецидивист напал на мужчину и стал бить его по лицу и телу. После драки он украл из кармана потерпевшего 90 рублей и телефон за 4 тысячи рублей.

Суд назначил наказание местному жителю в виде 3,6 лет лишения свободы. Срок он проведет к колонии особого режима.

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