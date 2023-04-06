В Кировской области для продвижения местных производителей открыли маркетинговый центр

В правительстве подчеркнули, что ведение торгов через агрегатор позволяет экономить деньги и время на организацию закупочного процесса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области открыли «Региональный маркетинговый центр». Цель организации - продвижение продукции наших производителей и поставщиков. Об этом рассказали в региональном правительстве.

- Для поддержки малого бизнеса это уникальная программа. В ней видно, как бизнес может продвигать свой товар, где торгует, как его можно поддержать. Причем программа обновляется в режиме онлайн. Если продукт сертифицирован - он в программе. Мы набрали «Кировская область» - увидели массу позиций. - отмечал губернатор Александр Соколов.

С помощью этой программы производитель может увидеть потребность, а покупатель предлагаемый товар. В региональном правительстве также подчеркнули, что ведение торгов через агрегатор позволяет экономить деньги и время на организацию закупочного процесса.

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