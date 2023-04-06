В Кирове на остановке «КРИН» появилось изображение Ивана Чарушина

В центре павильона размещено полотно с портретом архитектора Ивана Чарушина. Фото: киров.рф

В Кирове реконструировали остановку «КРИН». Как сообщили в городской администрации, в обновление комплекса внесла личные средства одна из местных предпринимательниц.

В центре павильона размещено полотно с портретом архитектора Ивана Чарушина. Там же изображены здания, построенные по его проектам.

- Остановка названа в честь завода «Красный инструментальщик», эвакуированного в годы Великой Отечественной войны из Ленинграда, - добавили в администрации. - Заводоуправление на протяжении нескольких десятков лет находилось в здании бывшего Вятского казенного винного склада, построенного по проекту Ивана Чарушина.

Уточняется, что новая остановка оборудована автоматическим освещением, розетками для зарядки телефонов, в том числе USB. На транспортной карте расположен QR-код, с помощью которого можно узнать интервал движения транспорта. Павильон находится под видеонаблюдением.

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