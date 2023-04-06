Жительнице Кировской области выплатят компенсацию после нападения бездомной собаки

Другие местные жители поселка Кикнур тоже жалуются на стаи собак. ФОТО: Прокуратура Кировской области

В Кировской области женщине, пострадавшей от укуса животного, выплатят компенсацию. Подробностями поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выяснили, что 20 ноября 2022 года на 47-летнюю жительницу поселка Кикнур напала собака. На перекрестке улиц Парковой и Гагарина женщина пыталась отбиться от животного и упала, при этом получив перелом обеих лодыжек. Также другие местные жители района пожаловались, что в округе очень много бездомных животных.

Защищая права граждан, надзорный орган выяснил, что управление муниципального округа надлежащим образом не проводит отлов диких собак. Кроме того, прокурор обязал пострадавшей женщине выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

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