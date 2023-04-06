В Кирове проверят состояние 59 тротуаров

Комиссия проверит состояние пешеходных зон, которые ремонтировали с 2020 по 2022 годы. ФОТО: Администрация города Кирова

В Кирове проведут гарантийный ремонт пешеходных зон. Об этом рассказали в горадминистрации.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» комиссия оценит состояние дорог, по которым передвигаются пешеходы. Специалисты проверят 59 участков, отремонтированных с 2020 по 2022 годы. Подрядчики должны устранить все недостатки до 1 июня.

Ранее мы рассказывали, что в Кирове проверят состояние 232 магистралей, которые находятся на гарантии.

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