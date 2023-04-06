В Кирове на время ремонта отключили светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и Карла Маркса

Не будет работать светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчан предупредили об отключении светофора 6 апреля. Такие меры связаны с проведением ремонтных работ.

Так, не будет работать светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса. Подключить объект к электроэнергии планируют в 16.30.

В Госавтоинспекции города Кирова водителям напомнили о соблюдении правил дорожного движения и необходимости ориентироваться по знакам приоритета. Пешеходов также просят быть осторожными. Напомним, что в Кирове свыше 14 миллионов рублей потратят на ситуационные видеокамеры.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.