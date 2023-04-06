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НовостиОбщество6 апреля 2023 8:15

В Кирове на время ремонта отключили светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и Карла Маркса

Оборудование не будет работать до 16.30
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Не будет работать светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса

Не будет работать светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчан предупредили об отключении светофора 6 апреля. Такие меры связаны с проведением ремонтных работ.

Так, не будет работать светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса. Подключить объект к электроэнергии планируют в 16.30.

В Госавтоинспекции города Кирова водителям напомнили о соблюдении правил дорожного движения и необходимости ориентироваться по знакам приоритета. Пешеходов также просят быть осторожными. Напомним, что в Кирове свыше 14 миллионов рублей потратят на ситуационные видеокамеры.

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